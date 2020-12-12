رامي جمال يطلب الدعاء لوالده بعد إجراء عملية جراحية

كشف الفنان رامي جمال عن اجراء والده عملية جراجيه ، اليوم وطالب الجمهور بالدعاء له.

وغرد رامي جمال من خلال حسابه الشخصي تويتر قائلا: "اللهم اني استودعتك أبي، فاحفظه بحفظك المتين، ورده لنا سالمًا معافى، يُجري والدي اليوم عملية جراحية.. فأسألكم الدعاء".

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول بما يحبون، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانية باللهجة المصرية العامية "جاهز" ومن المقرر طرحه قريبًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على تويتر: "من التحديات اللى قررت خوضها أنى أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصرى صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".

ويتعاون المطرب رامى جمال، مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، فى 6 أغنيات ضمن ألبوم رامى جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور فى تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقى فسيتولى عدد أخر من الملحنين مهمة تلحينهم، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع".

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامى جمال، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى من ضمنها أغنية "أنا لوحدى" من كلمات محمد عاطف، ألحان رامى جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكى، "بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكى، "تسد النفس"، من كلمات جمال الخولى، وغيرهما.