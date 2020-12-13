ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حرمًا ولا تقبل بعد الانتهاء من الصلاة.. الإفتاء توضح

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
حرمًا ولا تقبل بعد
حرمًا ولا تقبل بعد الانتهاء من الصلاة
Advertisements
محمود ضاحي
 حكم المصافحة بعد الصلاة مباشرة، وقول المصلي للمصلي الذي بجواره: "حَرَمًا"، أو "تَقَبَّلَ اللهُ"؟ وجزاكم الله خيرًا.

قالت دار الإفتاء في فتوى لها، أن المصافحةُ بين المصلين عقبَ الصَّلاةِ مشروعة مستحبة، وهي من محاسنِ العاداتِ التي درجَ عليها المسلمونَ في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصارِ، وهي أيضًا من السُّلوكياتِ الحسنةِ التي تبعث الأُلْفَة بين الناس، وتقوِّي أواصر المودة بينهم.

كما يُشرع دعاء المصلين لبعضهم عقب الفراغ من الصلاة بما تيسر من عبارات الدعاء؛ مثل: "تقبَّل الله"، أو "حرمًا" و"جمعًا"، أو غير ذلك، ولا يجوز إنكاره شرعًا؛ لأن الدعاء مشروعٌ بأصله، وإيقاعه عقب الصلاة آكدُ مشروعيةً وأشدُّ استحبابًا، فإذا كان من المسلم لأخيه فهو أدعى للقبول، وبذلك جرت سُنّةُ المسلمين سلفًا وخلفًا، وإنكارُ ذلك أو تبديعُ فاعله ضربٌ من التشدد والتنطع الذي لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

حكم المصافحة بين المصلين بعد الصلاة وقول تقبل الله:
وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المصافحةُ بين المصلين عقبَ الصَّلاةِ مشروعة ومستحبة، وهي من محاسنِ العاداتِ التي درجَ عليها المسلمونَ في كثيرٍ من الأعصارِ والأمصارِ، وهي أيضًا من السُّلوكياتِ الحسنةِ التي تبعث الأُلْفَة بين الناس، وتقوِّي أواصر المودة بينهم.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم المصافحة عقب الصلاة وقول تقبل الله ؟ وما حكم حديث الناس إذا طال قبل أداء تحية المسجد أو قبل الصلاة ؟»، أن هذه المسألة من المسائل التى جرى عليها كثيرًا من المسلمين فى كثيرًا من القرون وأخذها الناس جيلًا عن جيل ونص كثيرًا من علماء المذاهب الفقهية على أن ذلك من السنن المستحبة، فقال العلماء إنها جارية فى عموم الأوامر النبوية للمصافحة.

وبين أن المصافحة تجلب المودة بين المسلمين فإن المسلمين إذا تصافحا غفر الله لهما ولذلك يستحب الدعاء مع المصافحة، فقول (تقبل الله) هذا دعاء أدعو به لأخيك الذى فرغ من الصلاة والدعاء بالقبول هو الذى ينبغي أن يشغل الناس عقب الفراغ من العبادة، وتابع قائلًا "إن الحديث إذا طال فالمساجد لم تبن إلا للذكر والخشوع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حكم قول حرمًا بعد الصلاة .. الإفتاء توضح

فتاوى شغلت الأذهان.. هل يجب التسليم بعد الرفع من سجدة التلاوة؟ حكم قول حرمًا بعد الصلاة.. أفضل دعاء بين السجدتين.. هل يجوز الجمع بين العقيقة والنذر في ذبيحة واحدة؟

فضل الاستغفار بعد التسليم من الصلاة.. أمين الفتوى يوضح

اغتنمه.. من قال هذا الذكر بعد الصلاة ومات دخل الجنة

هل تقبل الأضحية من تارك الصلاة ؟

من الأذكار المهمة.. آية أوصى بها رسول الله بعد كل صلاة

ترشيحاتنا

الطموح يقتل رمضان صبحي في أول ظهور مع بيراميدز.. أداء متواضع وخرج مطرودا

اخبار الفن| بتاع ستات.. نبيل الحلفاوي يؤيد التحفيل بعد هزيمة بيراميدز.. ظهور خاص لـ ابنة نيللي كريم.. عقد قران رشا مجدي أحمد علي

تخللها إطلاق نار.. مشاجرة عنيفة في الكويت والأمن يتدخل

طرد رمضان صبحي وغيابه عن لقاء الزمالك .. اعرف السبب

ابراهيم فايق يكشف سبب استبعاد مروان محسن من قائمة الاهلي لمواجهة المقاصة

بيتفسحوا في اسكندرية.. كشف غموض اختفاء فتاتي شبرا الخيمة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور

بعد عقد قرانها.. بشرى تستعرض أنوثتها بإطلالات مثيرة.. شاهد

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد