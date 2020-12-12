نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطة الوسيطة بشبرا الخيمة

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة، للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.









ووجه نائب المحافظ، رئيس المدينة بمراجعة وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة، وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها، وعدد النقلات.





جدير بالذكر أن المحطة الوسيطة بالقطاوي، بحي شرق مقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، وتخدم حي شرق وحي غرب شبرا الخيمة.





وتفقدت نائب المحافظ ، عملية إزالة 280 طن قمامة من على كوبري السواح أعلى ترعة الإسماعيلية، واختتمت جولتها بتفقد 6 بالوعات صرف للأمطار يجري إنشائها بشارع أحمد حلمي، و3 بلاعات أمام مجلس المدينة.





وأكدت ريان، أنه جرى الانتهاء من 17 مطبق ( بير) وجاري تركيب غطاء لهم بالإضافة إلى تنزيل مواسير لتركيب بالوعات صرف أمطار، تغطي بينها وبين المطابق بطول كيلو و100 متر على الطريق السريع الزراعي "بنها- القاهرة" أسفل كوبري الشرقاوية.





من ناحية اخرى جرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية اليوم الجمعة لمتابعة مستجدات تطوير طريق نوى قليوب - شبين القناطر والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري وتحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية بدءا من مزلقان مدينة قليوب وحتي مدخل الزهويين بشبين القناطر بطول 14 كيلو متر.





وتفقد المحافظ أعمال الرصف ووجه بسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التي تخدم مدينة شبين القناطر وعدد من القرى المجاورة.





وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود مبنى حديث البناء بدون ترخيص بمدخل زمام قرية طنان مركز ومدينة قليوب، بجوار شونة مخصصة للطوب السويسي، حيث وجه بمصادرة جرار محمل بالطوب السويسي، وإزالة المبنى فورا، وجرى تحرير محضر بالمخالفة وإحالته للنيابة العسكرية.





وأكد المحافظ، أن الدولة حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة وبدون تراخيص بهدف تطبيق مبدأ سيادة القانون والتعامل الفوري مع جميع المخالفين مشيدا بدور رجال الشرطة والأجهزة الأمنية في توفير الحماية الكاملة للحملات الموسعة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة وتطبيق القانون بقوة وحسم.