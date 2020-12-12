ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ماذا قال نيمار لمدرب باشاك شهير عقب واقعة العنصرية

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:40 م
نيمار
نيمار
Advertisements
مجدي سلامة
كشف الكاميروني بير ويبو المدرب المساعد بفريق باشاك شهير التركي، عن ماقاله له البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان، عقب واقعة العنصرية التي حدثت من جانب الحكم الرابع، في مباراة الفريقين ، في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال ديبو في حوار أجراه مع صحيفة ديللي ميلي البريطانية : " "رأيت المشاهد مرة أخرى، لم أحب ما رأيت، لأنني كنت في حالة انفعال شديد، إنها المرة الأولى التي أرى فيها وجهي بهذا الشكل."

وأكمل النجم الكاميروني السابق: "تواصل معي لاعبو باريس سان جيرمان، نيمار وماركينوس كانا في النفق المؤدي للملعب، وليوناردو المدير الرياضي أيضًا، قالوا لي نحن نعتذر لك، نحن معك، لا تقلق، لن نلعب، نحن لا نقبل مثل تلك الكلمات في كرة القدم."

واختتم : "أشكر لاعبي باريس سان جيرمان على تضامنهم معنا، أشكرهم على ما فعلوه في ذلك الوقت، لأنني كنت خارج نطاق السيطرة لمدة 10 أو 15 ثانية."

وانتهت مواجهة باريس سان جيرمان مع اسطنبول باشاكشهير عقب استئنافها يوم الأربعاء بفوز فريق العاصمة الفرنسية بخمسة أهداف مقابل هدف، وخاضها الفريقان بعد حسم المنافسة على بطاقتي التأهل عن المجموعة، حيث ضمن باريس سان جيرمان التأهل بصحبة لايبزج الألماني، بعد فوز الأخير على مانشستر يونايتد الإنجليزي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نهاية المباراة.. مانشستر يفوز بهدفين لهدف على باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يفوز على باشاكشهير 2-0 في دوري أبطال أوروبا

الجمهور: لا تفكر ولا تحتار معاك نيمار.. اللاعب يتصدر تويتر بعد أدائه الخرافي في دوري الأبطال

تشكيل باريس سان جيرمان أمام باشاكشهير في دوري أبطال أوروبا

إيقاف مباراة سان جيرمان وباشكاشهير في دوري الأبطال .. اعرف السبب

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل أكبر مستريح بالشرقية جمع قرابة المليار جنيه

في عيد ميلادها.. سبب طلاق علا رامي من أبو الليف

طفل عربة الموز .. يوسف طالب يذاكر على كنبة بالشارع والأول على مدرسته

ترامب يصر على فوزه في الانتخابات ويعلن بدء المعركة

إنفوجراف.. كيف استعدت مصر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

تجديد حبسه ١٥ يوما.. التفاصيل الكاملة في واقعة شاب هتك عِرض شقيقته بسوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير هاني الناظر.. أضرار النكد على الصحة

فساتين ملفتة ومكياج صاخب.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة أحمد الفيشاوي

أسباب الإسهال المزمن بعد الأكل .. 11 مرضاً غير متوقعة