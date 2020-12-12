5 قروش زيادة في أسعار الدولار بالبنوك.. اليوم





وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.





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ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنكي "البركة، القاهرة".





بينما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري وفا بنك، الأهلي اليوناني، ABC، سايب، العربي".





ووصل سعر سعر الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبوظبي الاسلامي، بلوم مصر،الاستثمار العربي".





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني NBK، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي"





وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك من بينها " التجاري الدولي CIB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB، الاسكندرية، عودة، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصرف المتحد، قناة السويس، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، المشرق، أبوظبي التجاري"، ليسجل نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.





وارتفع سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي ليسجل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.





وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك وذلك في البنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع



