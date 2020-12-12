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اقتصاد

5 قروش زيادة في أسعار الدولار بالبنوك.. اليوم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:46 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر منذ الخميس الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم السبت لدي البنوك العاملة بالسوق المصرية إلي 5 قروش في المتوسط.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

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ووصل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنكي "البركة، القاهرة".

بينما جاء سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري وفا بنك، الأهلي اليوناني، ABC، سايب، العربي".

ووصل سعر سعر الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء  و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، مصر، قطر الوطني الأهلي QNB، مصرف أبوظبي الاسلامي، بلوم مصر،الاستثمار العربي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني NBK، مصر إيران للتنمية، التنمية الصناعية، العربي الافريقي الدولي"

وجاء متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك من بينها " التجاري الدولي CIB، HSBC، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB،  الاسكندرية، عودة، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، المصرف المتحد، قناة السويس، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، المشرق، أبوظبي التجاري"، ليسجل نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي ليسجل 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

وجاء أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه علي مستوي البنوك وذلك في البنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع

وأكد صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث عن مصر، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال " أداة التمويل السريع " و" اتفاق الاستعداد الائتمانى " بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021







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