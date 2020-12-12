ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار بـ 15.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد"، تقريرا بشأن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت، 12 من ديسمبر 2020 ، وذلك وفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري. 

ووفقًا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري؛ بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع. 

اِقرأ أيضًا:

أما بالنسبة إلى سعر اليورو فقد سجل 18.88 جنيه للشراء و19.13 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.71 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الفرنك السويسرى 17.57 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع وذلك وفقا للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصري.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.83 جنيه للشراء، و1.86 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية :

سجل سعر ين ياباني 14.95 جنيه للشراء و15.10 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليوان الصينى عند 2.38 جنيه للشراء و2.40 جنيه للبيع.

وكان الجنيه المصرى قد حقق أداء جيدًا منذ بداية العام الجارى وذلك على الرغم من ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وآثارها الاقتصادية على كافة الأسواق خاصة الناشئة، حيث فقد الدولار الأمريكي نحو 39 قرشا أمام الجنيه فى أول 11 شهر من 2020.

من ناحية أخرى، أكد صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث عن مصر، أن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وكذا بفضل حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، والطلب الذى قدمته مصر للصندوق فى الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال " أداة التمويل السريع " و" اتفاق الاستعداد الائتمانى " بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا والمقرر منحها لمصر على عدة أقساط تنتهى فى 30 يونيو 2021


وكان صندوق النقد الدولى قد أكد ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما فى ذلك استمرار التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، لبناء الصلابة فى مواجهة الأزمات ، مما يضمن أيضا الحفاظ على ثقة المستثمرين فى مستقبل الاقتصاد المصري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدولار بـ 15.59 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأسبوع

الدولار يسجل 15.59 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات الأسبوع

الدولار ثابت عند 15.69 جنيه .. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى ختام تعاملات الأسبوع

الريال السعودي بـ4.07 جنيه.. أسعار العملات العربية في مستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بصور جديدة مع زوجها احتفالا بعيد ميلاده

دعاء الفرج في قيام الليل وقبل الفجر.. 10 أدعية تزيح عنك أثقل كرب

بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟

بالجلد الأسود.. زوجة ماجد المصري تظهر بإطلالة جريئة

هل تجوز الصلاة بفستان الفرح والمكياج أم تسقط عنها في ليلة الزواج؟

أخبار التوك شو.. ماكرون يقلد الرئيس السيسي أرفع وسام فرنسي.. وهالة زايد: 14% ممن سيحصلون على اللقاح عرضة للإصابة بـ كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة باتمان الأسود.. من هو الرجل الوطواط القادم؟

مواصفات بنتلي بنتايجا bentley bentayga 2021.. صور

بفستان أنيق من دون طرحة.. شاهد إطلالة ميار الغيطي في حفل زفافها