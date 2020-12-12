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محافظات

ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملة لتموين بني سويف

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
نفذت  مديرية تموين بني سويف حملة رقابية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية ، على الأسواق و المنشآت التجارية و محلات بيع الميبدات والأسمدة الزراعية والأدوية البيطرية ،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين . 

وأسفرت الحملة عن ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية (160 علية باكو هيبوفيت،ميجاكو، دايجسيت،و19 عبوة لترات فيتامينات )، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لمشآت تجارية لعدم حمل شهادات صحية ، و3 محاضر لمخالفة قانون حماية المستهلك بعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المحاضر لجهات التحقيق المعنية للسير في الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد. 

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من جهته أوضح وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية،لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين،مشيرا إلى الحملات تستهدف المرورعلى الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون. 
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