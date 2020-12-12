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رياضة

الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند وشتوتجارت 1-1 بالدوري الألماني

السبت 12/ديسمبر/2020 - 05:50 م
فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
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مجدي سلامة
انتهى الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند و شتوتجارت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1 ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق سيلاس في الدقيقة 27 من ضربة جزاء لصالح فريق شتوتجارت ، بينما جاء هدف فريق بروسيا دورتموند عن طريق جيوفاني ريينا في الدقيقة 39 .

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: هوميلز -  تشان - أكانجي.

خط الوسط : جيريرو - بيلينجهام - موري - فيتسل.

خط الهجوم: ريما - ماركو رويس - سانشو.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد شتوتجارت في المركز الثامن بـ 14 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19" في المدرجات.
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