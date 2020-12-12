جامعة عين شمس: نقدم كل الخدمات للطلاب الوافدين.. توفير فرص عمل ..حل المشكلات.. وهؤلاء غير مشاركين بالانتخابات الطلابية

صيدلة عين شمس:

نوفر فرص عمل للطلاب الوافدين





علوم عين شمس:

لدينا إدارة للوافدين لتقديم كافة المقترحات وحل المشكلات ..ووفرنا إحتياجاتهم بالمدن الجامعية





زراعة عين شمس:

نوفر كافة إحتياجات الطلاب الوافدين









تقدم جامعة عين شمس العديد من الخدمات للطلاب وذلك بعد إنتشار عدوي فيروس كورونا وتوقف العملية التعليمية بالعام الماضي مما تتطلب إستحداث طرق مبتكرة لإستمرار العملية التعليمية بشكل إيجابي دون أي معوقات بعد إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.









ويرصد موقع "صدي البلد" الخدمات التي تقدمها كليات جامعة عين شمس للطلاب الوافدين بعد تلك الأزمة وما الذي يجعلهم يميزون كليات جامعة عين شمس :





قالت الدكتورة "أماني أسامة" وكيل شئؤن التعليم والطلاب بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ،إن الكلية تستقبل عددا كبيرا من الطلاب الوافدين سنويًا وذلك بعد تقديم كافة الخدمات المتميزية لهم ،مشيرة ً الي ان لهم كل حقوق الطلاب المصريين ماعدا المشاركة في الإنتخابات الطلابية والتي تعبر للطلاب المصريين حسب ما ينص القانون.









وأوضحت "أسامة " أن الكلية لديها إدارة متخصصة للوافدين لحل كافة المشكلات الخاصة بهم وتوفير الخدمات اللازمة لإستكمال العملية التعليمة بشكل إيجابي ، مؤكدة ً علي أنه يتم توفير فرص عمل لهم كالطلاب المصريين عبرتي تعقدها البروتكولات الكلية مع المؤسسات الخاصة





وأكدت وكيل شئؤن كلية الصيدلة على أن الطلاب الوافدين يقدمون إمتحاناتهم بشكل طبيعي وبنفس الشكل دون أي إختلافات عن إمتحانات المصريين ،موضحةً أن من حقهم الألتحاق بكافة أقسام الكلية والاشتراك في الأنشطة الطلابية.





واستطردت: أن الكلية تهتم بالبروتكولات مع الدول الخرى والتي تفيد الطالب وتحقق التعاون المطلوب مع دول العالم





وعلي هذا الصعيد قال الدكتور "محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، إن الكلية تهتم بإستقبال الطلاب الوافدين من الخارج ، وذلك وفقا لنص التعاون بين الكلية والدول الخارجية وتحقيق البروتكولات التي تفيد الطلاب ، لافتًا الى أنه يتم تقديم كافة الإمتيازات التي تجعل الطلاب تفضل كلية العلوم بالجامعة عن غيرها.





وأوضح "رجاء" في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " أن الطلاب الوافدين يحصلون علي الخدمات الطبية والترفيهية وغيرها من الخدمات التي تقدم للطلاب المصريين ،مؤكدًا علي إلتحاقهم بكافة أقسام الكلية وتوفير فرص عمل في الموسسات.









وأكد عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن لديهم إدارة متخصصة للطلاب الوافدين لتقديم كافة الخدمات والمقترحات الخاصة بهم وحل المشكلات والعقبات التي تواجههم ، مشيرًا الى استقبال طلاب الثانوية العامة بالعام الماضي وحتي بعد تلك الظروف التي مرت بها البلاد من إنتشار عدوي فيروس كورونا.





واستطرد: ان الكلية قد وفرت لهم كافة إحتياجتهم لسير العملية التعليمية عبر التعليم الهجين وبالاخص للطلاب داخل المدن الجامعية





وفي هذا الإطار قال الدكتور "أحمد جلال " عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس ، إن الكلية تستقبل الطلاب الوافدين بعد مرحلة الثانوية العامة وفقًا لبروتوكول التعاون بين الكلية والدول الخارجية ، لافتًا الى أن الكلية تقدم لهم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب كالطلاب المصريين.





وأوضح " جلال " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن الكلية لديها عددا كبيرا من الوافدين يلتحقون بكافة أقسام الكلية ويشتركون بالأنشطة الطلابية، مشيرًا الى أن إدارة الكلية تقدم لهم كافة الخدمات الترفيهية والطبية اللازمة لتسهيل العملة الدراسية عليهم حتي لا يشعرون أنهم غرباء داخل مصر.





والفت عميد زراعة عين شمس الى أن الكلية توفر لهم إدارة متخصصة تسمي " إدارة الوافدين " تتلقي كافة الشكاوي والخدمات الطبية والاحتياجات الخاصة بهم ، مؤكدًا علي توفير لهم فرص العمل اذا تتطلبت المؤسسات.