ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الجميل فنا وخلقا .. سوسن بدر تسترجع صندوق الذكريات مع جميل راتب

السبت 12/ديسمبر/2020 - 07:05 م
سوسن بدر وجميل راتب
سوسن بدر وجميل راتب
Advertisements
محمد بدران



نشرت الفنانة سوسن بدر صورة تجمعها بالفنان جميل راتب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سوسن بدر علي الصورة قائلة: "من صندوق الذكريات تاني، الجميل فنًا وخلقًا، الله يرحمك يا حبيبي".

يذكر أن الفنان الكبير جميل راتب توفي في 19 سبتمبر عام 2018.

وأعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بالدور الذي قدمته خلال مسلسل خيط حرير، معقبة:" الناس كانت شايفه الشخصية شريرة لكن الشخصية كان تؤمن بمنطقها هى حماية ولادها".

وتابعت بدر خلال حوارها مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "أون أي"، أنها تحب التدقيق فى تفاصيل أى عمل تقدمه.

وعن العمل مع الفنانة مى عز الدين، قالت بدر، إحنا أصدقاء لكن أول مرة نشتغل مع بعض وعندها طاقة تمثيل كبيرة اللى طلع منها جزء صغير وميزتها المهمة جدا أنها ادامه".

وكشفت الفنانة سوسن بدر عن سبب عدم حضورها لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة للفنانة منى زكي خلال تكريمها، معلقة عليها: "منى زكي الموهوبة والإنسانة المحترمة ألف مبروك وتستحقي آلاف التكريمات"، وعلقت على هذه الصورة إحدى متابعات الفنانة سوسن بدر، قائلة: "منى ومنة حلويات بلدنا وحضرتك محضرتيش ليه يا استاذة سوسن ؟".

أجابت الفنانة سوسن بدر عليها قائلة: "خايفة من الكورونا"، فسر البعض غيابها عن الحضور بهذا السبب الحقيقي فيما اعتبر الآخرون أنها ربما تمزح ومنشغلة حاليا في أعمال أخرى.

وتستعد الفنانة الكبيرة للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "الملك أحمس"، وتجسد ضمن أحداث المسلسل شخصية والدته، وهو من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، محمد علاء، محمد فراج، ومن إخراج حسين المنباوي.

كانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

وتشارك الفنانة سوسن بدر، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى علي التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل "بخط الإيد"، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عاوزه أعمل زي السنة اللي فاتت.. سوسن بدر تستفتي متابعيها عبر إنستجرام

احتفلوا بعيد ميلادي ٥ مرات.. لأول مرة سوسن بدر تكشف عن تاريخ ميلادها الحقيقي

وحشتوني.. سوسن بدر تجهز مفاجأة لجمهورها

سوسن بدر تكشف سبب غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي

سوسن بدر: مى عز الدين عندها طاقة تمثيل كبيرة وبتختار صح

شاهد أحدث ظهور لـ سوسن بدر برفقة لميس الحديدي وهنادي مهنى

ترشيحاتنا

كشفت سبب إغلاقه.. وزارة النقل تعلن عودة فتح معبر أرقين بين مصر والسودان

برلماني: خفض أسعار السلع بعد تكليف الرئيس بتقليص الإفراج الجمركي

حبيبي يا علولو.. أحمد حلمي يوجه رسالة إلى علي معلول

بعد إثارتها الجدل.. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد على السجادة الحمراء

إعلامية كويتية تعلق على هجوم البعض على ميدو بسبب صورته مع الخطيب

طرد أحمد الحريري من مطعم في لبنان وحراسه يعتدون على النساء.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج رمل الكلى

دراسة حديثة.. الجينات مفتاح لعلاج محتمل ضد فيروس كورونا

دراسة.. غالبية النساء الحوامل لا تظهر عليهن أعراض الإصابة بـ كورونا