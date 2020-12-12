ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعاقدنا على اللقاحات.. عوض تاج الدين يكشف كيفية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا الثانية.. فيديو

السبت 12/ديسمبر/2020 - 08:41 م
الوقاية من كورونا
الوقاية من كورونا
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن مصر لديها خبرة طويلة ومتميزة في التصدى إلى الأوبئة مؤكدًا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تتسبب في فقدان حاسة الشم والتذوق .

وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت الذى تقدمة الإعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز ، أن الالتهابات الفيروسية الشديدة تسبب في الصداع وفي آلام بالجسم وهذا ينطبق علي الانفلونزا الموسمية وقمنا بتنبيه المواطنين من ارتفاع حالات فيروس كورونا بسبب الموجة الثانية .

وأوضح تاج الدين ، أنه خلال فترة انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا قمنا بالاستعداد جيدا لاستقبال الموجة الثانية من الفيروس ولا يوجد اختلاف كبير بين أعراض الموجتين الأولي والثانية .

وتابع تاج الدين: أنه لا يوجد نقص في الأدوية خصوصا الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا وما تم إنتاجه من الأدوية عام 2019 يصل الي اضعاف ما تم إنتاجه 4 مرات قبل سنة 2019.

واستكمل  تاج الدين ، أن مصر علي تواصل تام ومستمر مع المؤسسات العالمية الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا وتم التعاقد بالفعل علي وصول لقاحات فيروس كورونا إلي مصر لافتا إلي أن اللجان العلمية تدرس بعناية شديدة جميع اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها الي مصر .

وأشار إلي أن جدول وصول لقاحات فيروس كورونا الي مصر لم نصل فيه الي ميعاد محدد ولكن ستصل لقاحات الي مصر وهناك تعاقد عليها وهناك تحديد لأكثر اللقاحات أمانا لتوفيرها الي المصريين .

وأوضح عوض تاج الدين ، ان التعاقد تم مع مؤسسة جافي العالمية وهي التي تسعى الي توفير اللقاحات وتضمن أمانها وتوزيعها العادل علي جميع دول العالم وجميع اللقاحات تنتج حسب السعة الاستيعابية للمصانع .

وأكد أن مؤسسة جافي تدعم اللقاحات الي الدول النامية والفقيرة وتعطيها اللقاحات مجانا ومدعومة من مؤسسات عالمية ومنها مؤسسة بيل جيتس وزوجته تعطي مؤسسة جافي مليارات لتوزيع اللقاح .

واستكمل عوض تاج الدين ، أن جميع البلاد سيكون لديها لقاح فيروس كورونا وهذا ضمانا لصحة العالم ومصر تسعي لتوفير لقاح فيروس كورونا الي دول أفريقيا .

واختتم  أن إنتاج اللقاح سينتج تدريجيا وجميع دول العالم ستحصل علية بالتدريج وهذا سيحدث خلال شهور قليلة جدا سيتم توزيع اللقاح في العالم كله ومصر ستحصل وقتها علي حصتها من اللقاح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تاج الدين : لقاح كورونا المنتظر يمر بالمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية .. فيديو

اللقاح لا يمنع الإصابة بكورونا.. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة بشأن موجة كورونا الثانية

فنكوش.. أستاذ مناعة يصدم الجميع بشأن لقاح كورونا

أين وصلت الدول العربية في سباق الحصول على لقاحات كورونا؟.. مصر من أوائل المتعاقدين على عقار فايزر.. السعودية تتفق مع عدة شركات.. والإمارات تنتظر أولى الجرعات منتصف ديسمبر..المغرب يتسلم أول مليون جرعة

مستشار الرئيس: لقاحات فيروس كورونا لا تعطى المناعة الكاملة

عوض تاج الدين يزف بشرى للمواطنين حول موعد وصول لقاح كورونا إلى مصر .. فيديو

ترشيحاتنا

صراع خفى.. سبب فشل رضا عبدالعال مع طنطا في القسم الثاني

معارا لأحد الأندية الصاعدة.. إصابة لاعب أهلاوي جديد بفيروس كورونا

دخلنا الموجة الثانية من 3 أسابيع.. تاج الدين يكشف تفاصيل البروتوكول المُحدث لعلاج كورونا ..فيديو

الري: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

حارس الاتحاد السكندرى يخالف اللوائح أمام بيراميدز .. مستند

"متتهورش".. تصل إلى المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عقوبات التهديد الإلكتروني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي .. علماء يحددون تغييرات جينية في فيروس كورونا

نشرة المرأة والصحة.. أضرار النكد على الصحة.. هل مرضى حساسية البنسلين يحصلون على لقاح كورونا

إطلالة أنيقة.. سارة الطباخ تتألق في أحدث جلسة تصوير.. صور