تعاقدنا على اللقاحات.. عوض تاج الدين يكشف كيفية الاستعداد لمواجهة موجة كورونا الثانية.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، إن مصر لديها خبرة طويلة ومتميزة في التصدى إلى الأوبئة مؤكدًا أن الموجة الثانية من فيروس كورونا تتسبب في فقدان حاسة الشم والتذوق .





وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت الذى تقدمة الإعلامية رانيا هاشم علي قناه اكسترا نيوز ، أن الالتهابات الفيروسية الشديدة تسبب في الصداع وفي آلام بالجسم وهذا ينطبق علي الانفلونزا الموسمية وقمنا بتنبيه المواطنين من ارتفاع حالات فيروس كورونا بسبب الموجة الثانية .





وأوضح تاج الدين ، أنه خلال فترة انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا قمنا بالاستعداد جيدا لاستقبال الموجة الثانية من الفيروس ولا يوجد اختلاف كبير بين أعراض الموجتين الأولي والثانية .





وتابع تاج الدين: أنه لا يوجد نقص في الأدوية خصوصا الأدوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا وما تم إنتاجه من الأدوية عام 2019 يصل الي اضعاف ما تم إنتاجه 4 مرات قبل سنة 2019.





واستكمل تاج الدين ، أن مصر علي تواصل تام ومستمر مع المؤسسات العالمية الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا وتم التعاقد بالفعل علي وصول لقاحات فيروس كورونا إلي مصر لافتا إلي أن اللجان العلمية تدرس بعناية شديدة جميع اللقاحات المتاحة وكيفية وصولها الي مصر .





وأشار إلي أن جدول وصول لقاحات فيروس كورونا الي مصر لم نصل فيه الي ميعاد محدد ولكن ستصل لقاحات الي مصر وهناك تعاقد عليها وهناك تحديد لأكثر اللقاحات أمانا لتوفيرها الي المصريين .





وأوضح عوض تاج الدين ، ان التعاقد تم مع مؤسسة جافي العالمية وهي التي تسعى الي توفير اللقاحات وتضمن أمانها وتوزيعها العادل علي جميع دول العالم وجميع اللقاحات تنتج حسب السعة الاستيعابية للمصانع .





وأكد أن مؤسسة جافي تدعم اللقاحات الي الدول النامية والفقيرة وتعطيها اللقاحات مجانا ومدعومة من مؤسسات عالمية ومنها مؤسسة بيل جيتس وزوجته تعطي مؤسسة جافي مليارات لتوزيع اللقاح .





واستكمل عوض تاج الدين ، أن جميع البلاد سيكون لديها لقاح فيروس كورونا وهذا ضمانا لصحة العالم ومصر تسعي لتوفير لقاح فيروس كورونا الي دول أفريقيا .





واختتم أن إنتاج اللقاح سينتج تدريجيا وجميع دول العالم ستحصل علية بالتدريج وهذا سيحدث خلال شهور قليلة جدا سيتم توزيع اللقاح في العالم كله ومصر ستحصل وقتها علي حصتها من اللقاح .