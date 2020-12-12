سيراميكا كليوباترا يفقد فونسينيو أمام البنك الأهلي





تأكد غياب الإيفواري فونسينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام البنك الأهلي، على ملعب استاد السويس الجديد.





وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لفريق سيراميكا كليوباترا، غياب اللاعب الإيفواري بسبب الإصابة، حيث يعاني فونسينيو من شد في العضلة الضامة، سوف تبعده عن مباراة البنك الأهلي القادمة.





وأشار طبيب الفريق إلى أن اللاعب يخوض برنامجا علاجيا وتأهيليا، تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، ولن يستطيع اللحاق بلقاء الاربعاء المقبل.





ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع البنك الأهلي في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.





وكان سيراميكا كليوباترا حقق الفوز في لقاء الجولة الأولى أمام الإنتاج الحربي بهدفين دون رد عن طريق شريف دابو ومحمود نبيل.