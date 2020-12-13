ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة الشرطة المزيفة لسرقتهم سبائك ذهب بمصر الجديدة

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:05 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس 3 لصوص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة واقتحام منزل مواطن وسرقة سبائك ذهبية واموال.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهم.

وكان قد نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة اقتحام 3 أشخاص، منزل مواطن بمصر الجديدة، وسرقة سبائك ذهبية وأموال، مدعين أنهم من مباحث القسم، حيث تبين أن ٣ لصوص تم تحديدهم وضبطهم وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من مواطن، قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه الكائنة بأحد العقارات بدائرة، وبصحبته أحد الأشخاص تناهى لسمعهما صوت طرق على باب الشقة ولدى فتحه الباب فوجئ بحارس العقار وبصحبته ٣ مجهولين ادعوا أنهم رجال شرطة من قوة وحدة مباحث القسم، وبحوزة أحدهم سلاح نارى وآخر بحوزته سلاح أبيض "سكين" وتعدوا عليهم بالضرب وقاموا بتقييدهم وسرقة ٢ خزينة حديدية بداخلهما مبلغ مالى، عدد من السبائك والمشغولات الذهبية والفضية ، كمية من الأحجار الكريمة والعملات القديمة، ساعة يد، وكذا سيارة من أمام العقار محل الواقعة. 

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات  تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ٥ أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمين بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهم، حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهم عدد ٣ سلاح نارى - عدد من الطلقات - طبنجة صوت و عدد من طلقات الصوت "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة)

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر أحد المتهمين بأنه نظرًا لتردد المجنى عليه بمحل عمله وعلمه بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمسكنه، إختمر فى ذهنه فكرة سرقته بالإكراه، وفى سبيل ذلك استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأيد باقى المتهمون بما جاء بأقواله واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى السيارة المستولى عليها، كما تم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم، وكذا مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، والخزينتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس 3 لصوص سرقوا سائق سيارة بالإكراه بالطريق الدائري فى البساتين

خانت العشرة .. سيدة تسرق مجوهرات وأموال صديقتها أثناء غيابها بالمقطم

مباحث القاهرة تكشف 4 وقائع سرقة وضبط المسروقات والجناة في السلام والخليفة والنزهة

حبس عصابة تخصصت في سرقة الشقق بالتجمع الأول

شاهد.. حارس يخفي مجوهرات وأموال سرقها من ٥ فيلات ودفنها بحديقة في التجمع

مفاجأة.. المتهم بسرقة 5 فيلات بالتجمع يحول الذهب إلى خام ويبيعه|صور

ترشيحاتنا

القبض على حاتم عبد اللطيف وزير النقل في حكومة الإخوان

استايل مميز.. أجرأ إطلالات دينا الشربيني.. شاهد

وكيل صحة الغربية: تخصيص سيارة إسعاف لنقل الطفلة ميرا إلى معهد ناصر.. صور

كنت عايز أشوف الطموح.. أحمد موسى يقصف جبهة رمضان صبحي بعد الهزيمة من الاتحاد

إسرائيل تشتعل| المتظاهرون يطالبون وزير الدفاع بالانقلاب على نتنياهو ..فيديو

قلت صباح الخير اتشتمت.. يسرا اللوزي ترد على هجوم السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 ملايين إسترليني في الدقيقة .. جنون الإنفاق يضرب بريطانيا في 9 ساعات

على طريقة الأفلام.. فندق يضع زبائنه في مغامرة لدخول غرفهم| صور

رغم ارتفاع إصابات كورونا .. تدافع الآلاف في المتاجر استعدادا لأعياد الميلاد بـ لندن| صور