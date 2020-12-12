دراسة توصي بتناول هذا النوع من الشاي

وتنظم الرئتان الهواء الغني بالأكسجين وتزيلان الغازات العادمة، مثل ثاني أكسيد الكربون، من الجسم.

وأوصت دراسة جديدة وفقا لموقع "health"، بشرب شاي الليمون والزنجبيل والنعناع، يعتبر شاي الليمون والزنجبيل والنعناع من أكثر المطهرات الطبيعية التي تساعد في إزالة السموم من الجسم عن طريق العمل كمدر للبول مع مضادات الأكسدة، سينعش الليمون في الشاي عقلك، والزنجبيل سوف يمنحك الطاقة والنعناع سوف يريح حلقك.





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كما نصحت أيضا بشرب مشروب الكركم والزنجبيل، حيث يحتوي الكركم على مادة الكركمين وهي مادة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان ولها خصائص مضادة للسمية.





وأشارت إلى أن هذا يساعد في إزالة السموم الضارة من الجسم مع حماية الأعضاء من المزيد من الضرر، وعلاوة على ذلك يساعد الزنجبيل أيضًا في علاج الغثيان الناجم عن كثرة الدخان.