نوع شائع من الشاي يساعد على تخفيف آلام الظهر

ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز طرق علاج آلام الظهر...

أنت تعرف جسمك وظهرك بشكل أفضل، رغم أنه يجب أن تختار مرتبة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية، حاول أن تتجنب المراتب الطرية،

أنت تعرف جسمك وظهرك بشكل أفضل، رغم أنه يجب أن تختار مرتبة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية، حاول أن تتجنب المراتب الطرية، بعض المراتب تأخذ شكل جسمك الطبيعي؛ لكن، إذا كانت مرنة جدًا، قد تتسبب في التواء مفاصلك ليلًا، وهو ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.

جرب استخدام الزيوت

إذا لم تستخدم الزيوت أبدًا، حاول أن تجربها الآن، عادًة ما تستخدم الزيوت في العلاج لتشجيع الشفاء على المستوى الجسدي والنفسي، رغم أنه يمكن استخدامها بطرق مختلفة، أكثر الطرق شيوعًا هي وضعها على بشرتك مباشرًة.

أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام الزيوت هي تدليكها على بشرتك، و الخزامى هو الزيت المفضل لأغراض الاسترخاء وتخفيف الألم.



