نوع شائع من الشاي يساعد على تخفيف آلام الظهر

ألم الظهر المزمن يمكن أن يكون حالة طبية يصعب التعايش معها بشكل يومي، إذا كنت متعبًا من التعامل مع الألم، يمكنك الحصول على بعض الراحة عن طريق صنع بعض التعديلات على حياتك، يمكنك أن تخفف ألم ظهرك بشكل طبيعي.
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ووفقًا لما قدمه موقع "wikihow" إليكم ابرز طرق علاج آلام الظهر...
اختر المرتبة الصحيحة
قد لا تعرف ذلك، لكن في المتوسط، يقضي الناس حوالي ثلث عمرهم على الفراش لذا فإن اختيار المرتبة الصحيحة يلعب دورًا هامًا في التحكم في آلام الظهر.
أنت تعرف جسمك وظهرك بشكل أفضل، رغم أنه يجب أن تختار مرتبة وفقًا لتفضيلاتك الشخصية، حاول أن تتجنب المراتب الطرية، بعض المراتب تأخذ شكل جسمك الطبيعي؛ لكن، إذا كانت مرنة جدًا، قد تتسبب في التواء مفاصلك ليلًا، وهو ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة.
جرب استخدام الزيوت
إذا لم تستخدم الزيوت أبدًا، حاول أن تجربها الآن، عادًة ما تستخدم الزيوت في العلاج لتشجيع الشفاء على المستوى الجسدي والنفسي، رغم أنه يمكن استخدامها بطرق مختلفة، أكثر الطرق شيوعًا هي وضعها على بشرتك مباشرًة.
أكثر الطرق شيوعًا لاستخدام الزيوت هي تدليكها على بشرتك، والخزامى هو الزيت المفضل لأغراض الاسترخاء وتخفيف الألم.
تناول المكملات العشبية
رغم أنه هناك عدة طرق لتقليل ألم الظهر، يلجأ الكثيرون إلى العلاجات الطبيعية لتقليل الأعراض مثل الألم والالتهاب، بعض هذه العلاجات يتم استخدامها منذ مئات السنوات؛ لكن، هناك دلائل علمية قليلة لتدعم استخدام هذه المكملات.
زيت السمك هو أيضًا مكمل يجب وضعه في الاعتبار،وواحد من أفضل العلاجات الطبيعية للالتهاب هو دهون أوميجا-3 الغير مشبعة، التي عادًة ما توجد في زيت السمك.
الشاي الأخضر أيضًا ثبت مؤخرًا قدرته على تخفيف الالتهاب.