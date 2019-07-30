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مرأة

بدون مسكنات.. تخلصي من ألم الظهر بـ حيل سريعة

الثلاثاء 30/يوليه/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تعد آلام الظهر هي السبب الثالث الأكثر شيوعًا لزيارات الطبيب، وإليك أسبابها والخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر آلام الظهر وفقا لموقع "positivity".

تزيد آلام الظهر بسبب التهاب المفاصل ورفع الأجسام الثقيلة والسمنة أو زيادة الوزن والضغط النفسي، وتعد أفضل وضعية للنوم للوقاية من آلام الظهر، النوم على الجانب مع وضع وسادة بين ساقيك، وإذا كان هناك أي مساحة بين خصرك والفراش، استخدمي وسادة صغيرة للحصول على الدعم.

ويمكن للنوم على جانبك مع وسادة بين ركبتيك محاذاة "الفخذين والحوض والعمود الفقري" فالثلاثة كلها أجزاء من الجسم يمكن أن تزيد أي ألم في الظهر الحالي ، خاصة في أسفل الظهر.

وإذا كان النوم على ظهرك غير مريح بأي حال من الأحوال ، فمن المهم أن تتذكر التبديل بين الجانبين من وقت لآخر، لتجنب أي اختلالات محتملة في العمود الفقري، بالإضافة إلى تفاقم الألم، فيما يمكن النوم على معدتك مع وسادة تحت البطن.

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