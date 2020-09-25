في يومها العالمي.. مخاطر لن تتوقعها للتدخين على الرئتين

يعد الإقلاع عن التدخين أحد أفضل الأشياء التي ستفعلها لصحتك على الإطلاق، وعندما تتوقف، فإنك تمنح رئتيك فرصة للإصلاح وستكون قادرًا على التنفس بسهولة، وهناك الكثير من الفوائد الأخرى أيضًا التي تحدث للجسم.
ووفقًا لما قدمه موقع "cdc" يمكن أن يسبب التدخين أمراض الرئة عن طريق إتلاف المسالك الهوائية والحويصلات الهوائية الصغيرة (الحويصلات الهوائية) الموجودة في رئتيك.
تشمل أمراض الرئة التي يسببها التدخين مرض الانسداد الرئوي المزمن ، والذي يشمل انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، ويتسبب تدخين السجائر في معظم حالات سرطان الرئة.
إذا كنت تعاني من الربو، يمكن أن يؤدي دخان التبغ إلى حدوث نوبة أو تفاقم النوبة، والمدخنون أكثر عرضة للوفاة من مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 12 إلى 13 مرة مقارنة بغير المدخنين.
المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تصيب القلب والأوعية الدموية، كما يسبب التدخين السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية، وهي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.
حتى الأشخاص الذين يدخنون أقل من خمس سجائر في اليوم يمكن أن تظهر عليهم العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية،
ويدمر التدخين الأوعية الدموية ويمكن أن يجعلهم يتكاتفون ويضيقون، هذا يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويرفع ضغط دمك، يمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا.
وتحدث السكتة الدماغية عندما:
جلطة تمنع تدفق الدم إلى جزء من دماغك.
ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو حوله.
يمكن أيضًا أن تقلل الانسدادات الناتجة عن التدخين من تدفق الدم إلى ساقيك وجلدك.