في يومها العالمي.. مخاطر لن تتوقعها للتدخين على الرئتين

عندما تتوقف، فإنك تمنح رئتيك فرصة للإصلاح وستكون قادرًا على التنفس بسهولة، وهناك الكثير من الفوائد الأخرى أيضًا التي تحدث للجسم.

إذا كنت تعاني من الربو، يمكن أن يؤدي دخان التبغ إلى حدوث نوبة أو تفاقم النوبة، و

إذا كنت تعاني من الربو، يمكن أن يؤدي دخان التبغ إلى حدوث نوبة أو تفاقم النوبة، و المدخنون أكثر عرضة للوفاة من مرض الانسداد الرئوي المزمن بنسبة 12 إلى 13 مرة مقارنة بغير المدخنين.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تصيب القلب و الأوعية الدموية ، كما يسبب التدخين السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية، وهي من بين الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.





حتى الأشخاص الذين يدخنون أقل من خمس سجائر في اليوم يمكن أن تظهر عليهم العلامات المبكرة لأمراض القلب والأوعية الدموية،

ويدمر التدخين الأوعية الدموية ويمكن أن يجعلهم يتكاتفون ويضيقون، هذا يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ويرفع ضغط دمك، يمكن أن تتشكل الجلطات أيضًا.





وتحدث السكتة الدماغية عندما:

جلطة تمنع تدفق الدم إلى جزء من دماغك.

ينفجر أحد الأوعية الدموية في الدماغ أو حوله.