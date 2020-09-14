انتبه إليها.. أعراضً سرطان الرئة الاكثر شيوعا

و يعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان، حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين المدخنين





ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة:





عادةً ما يكون المدخنون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.













أعراض سرطان الرئة

على الجانب الآخر تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع "هيلث" وفقا لموقع "هيلث"





- سعال الدم



- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط



- صفير



- بحة في الصوت



- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"



- فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.



