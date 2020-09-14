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مرأة

انتبه إليها.. أعراضً سرطان الرئة الاكثر شيوعا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
الرئة
الرئة
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لمياء الياسين

يعد سرطان الرئة أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين المدخنين ويعد سرطان الرئة أخطر أنواع السرطان، حيث تنقسم الخلايا السرطانية بشكل لا يمكن السيطرة عليه

ووفقا لموقع "boldsky" إليكم أبرز أسباب سرطان الرئة:

عادةً ما يكون المدخنون من أكثر الأشخاص الذين يتأثرون بسرطان الرئة، ومع ذلك، من المعروف أنه يحدث أيضًا لغير المدخنين، خاصةً عند الأشخاص الذين يتعرضون للتدخين غير المباشر.



أعراض سرطان الرئة 
على الجانب الآخر تشمل أعراض سرطان الرئة وفقا لموقع "هيلث" 

- سعال الدم

- ضيق التنفس، خاصة مع النشاط

- صفير

- بحة في الصوت

- التهابات الجهاز التنفسي المتكررة مثل "الالتهاب الرئوي أو التهاب الشعب الهوائية"

- فقدان الوزن غير المبرر من المهم فهم هذه الأعراض واختبار نفسك ، خاصة إذا كنت مدخنًا أو شخصًا يتعرض للمواد الكيميائية والأبخرة السامة بانتظام.

عادة ما يعتمد علاج سرطان الرئة على مكان السرطان ومرحلته، وستؤخذ صحتك العامة أيضًا في الاعتبار قبل الانتهاء من علاج سرطان الرئة، وبسبب التقدم في المجال الطبي، هناك الكثير من خيارات العلاج المتاحة لك للتغلب على سرطان الرئة.



وتشمل خيارات العلاج الممكنة ما يلي: 

الجراحة و هذا هو الخيار الأول الذي يعتبره الأطباء لعلاج سرطان الرئة والعلاج الكيميائي وهو الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج أي نوع من أنواع السرطان، يتضمن العلاج الكيميائي استخدام الأدوية لتقليص الخلايا السرطانية على الرغم من فعاليته
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