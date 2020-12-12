ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلامي لبناني: انتهاكات قطر بحق الصيادين البحرينيين تخالف حقوق الإنسان وقوانين الملاحة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:38 م
الإعلامي اللبناني
الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب
Advertisements
محمود نوفل
أكد الإعلامي اللبناني، طارق أبوزينب، أن السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في المياه البحرينية الإقليمية. 

وقال أبو زينب في تصريحات خاصة ل صدي البلد إن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون الذي لا يزال ساريًا ولم يلغ أو يعدل بموجب أي تشريع آخر وذلك بحسب التأكيد من المجلس النواب البحريني. 

وأضاف الإعلامي اللبناني ان السلطات القطرية تعمدت اتخاذ إجراءات تعسفية بحق الصيادين ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، لافتا إلى أن هذه الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين تشكل منعطفًا خطيرا لانتهاك لحقوق الإنسان والقوانين الملاحة الدولية والأعراف الدولية. 

وتابع أبوزينب: وفي ظل هذه الاعتداءات البحرية فقد تزيد من التوتر بين البحرين وقطر، خاصة مصادر تتحدث عن توجه بتهدئة الأمور وحل الخلافات بين قطر ودول المقاطعة . 

وأتم تصريحه قائلاً: أعتقد أن خطوة مجلس النواب البحريني مهم جدا بإعلان إعداد ملف شامل حول الانتهاكات القطرية بحق الصيادين البحرينيين ، حيث شدد مجلس النواب البحريني على حق مملكة البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية، وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها بموجب المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

البحرين: 3 دوريات قطرية أوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل

أول تعليق من مجلس النواب البحريني على اعتراض قطر لزورقين بحرينيين

وفد من الجيش الباكستاني يصل إلى البحرين

البحرين تؤكد رفضها اعتراض قطر زورقين بحرينيين لخفر السواحل

البحرين تكشف تفاصيل تعدي قطر على زورقين تحت تهديد السلاح

إعلامي لبناني تعليقا على حكم قاتل الحريري: سليم عياش في حماية حزب الله

ترشيحاتنا

حارس الاتحاد السكندرى يخالف اللوائح أمام بيراميدز .. مستند

الاتحاد يفوز على بيراميدز 2-1 ويخطف 3 نقاط غالية في مباراة مثيرة ..فيديو

الأكبر في العالم.. الجراد يغطي ساعة مكة المكرمة

دراسة توصي بتناول هذا النوع من الشاي

الري: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة

شائعة وفاة فيفي عبده تجتاح السوشيال ميديا.. والفنانة ترد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 3 وجبات مؤشر للإصابة بمرض السكري

العقرب كسلان والميزان بينام بدري.. عادة مواليد كل الأبراج عند النوم

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش.. شاهد