ستطرح فى 7 محافظات قريبا.. محمد الزلاط يكشف طريقة حجز المجمعات الصناعية

أكد اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحجز بالمجمعات الصناعية بدون توكيل حتى نمنع موضوع السمسرة وهناك رقابة من الهيئة.





وأشار الزلاط، فى حواره لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أنه فى حالة عدم الجدية سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة، مرددا: "إن هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن كل ما هو صناعى فى مصر، من خلال توفير الأراضى الصناعية المرفقة، والتوسع فى ترفيق المناطق الصناعية الموجودة حاليا بالكامل".





وأضاف الزلاط: "المجمعات الصناعية كانت بمبادرة من رئيس الجمهورية، وبدعم وزارة التجارة والصناعة والوزيرة نيفين جامع، وتم طرح 3 مجمعات صناعية فى بورسعيد والسادات وبدر.





ونوه الزلاط، أنهم بصدد طرح 7 مجمعات فى الإسكندرية والغربية وبنى سويف والمنيا والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر.



