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طارق العربي يكشف طرق التخلص من مخلفات المستشفيات

السبت 12/ديسمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق العربى مدير وحدة إدارة مشروع المخلفات الطبية والالكترونية أنه لابد من التفريق بين المخلفات الطبية بين المخلفات الخارجة من المنازل وبين مخلفات المنشأت الطبية والمستشفيات.

وأوضح العربي خلال مداخلة هاتفيه  فى برنامج مساء dmc والذى تقدمه الاعلامية ساره حازم، أن المخالفات الطبية الخارجة من المنشآت الطبية  غير مقلقة لانها يتم التعامل معها من قبل المتخصصين .


وأشار العربي انه يتم التعامل مع الاطنان الناتجة من المنشأت الطبية بطرق امنه عن طريق الارشادات و التخزين المؤقت جمعها في محطات معالجة مركزية بعضها تابع لوزارة الصحة والبعض الاخر تابع للقطاع الخاصة ويتم المعالجة بطريقتين هما طريقة الترميض أي الحرق في محارق مخصصة واما طريقة الفرم والتعقيم .


وتابع العربي ولكن القلق من مخلفات المنازل حيث انه لابد للمواطن من اتلافها وتطهيرها حتى لايتم استخدامها مره أخرى هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة ووزارة البيئه للتعامل مع مخلفات المنشأت الطبيعية.
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