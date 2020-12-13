الرئيس الفلسطيني يطير إلى قطر لمقابلة تميم بن حمد

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن سيتجه إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء أمير قطر تميم بن حمد.





وقالت الوكالة القطرية إن تميم بن حمد يستقبل الإثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي يصل الدوحة الأحد.





وأضافت أن عباس سيناقش مع تميم بن حمد آخر تطورات الأوضاع في فلسطين.





تأتي الزيارة عقب إعلان الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترامب عن اتفاق تطبيع جديد بين إسرائيل والمغرب، هو الرابع من نوعه بعد الإمارات والبحرين والسودان.





وفي أكتوبر الماضي، ذكرت القناة 13 العبرية أن قطر قد تكون الدولة العربية التالية التي تجري اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد السودان.





ونقلت القناة العبرية عن مصادر قولها إن قطر ستتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لا سيما مع اهتمام الدوحة - من بين أمور أخرى – بالحصول على مقاتلات F35 الأمريكية.



