مصمم تمثال مصر تنهض: الكتائب الإلكترونية حاولت استغلاله

قال الدكتور أحمد عبد الكريم مصمم تمثال مصر تنهض، الذى أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، إنه بذل جهدا كبيرا في نحت التمثال.





وتابع عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية"، "أنه قام بنحت التمثال على سبيل التجربة لنفسه ودون تكليف من أي جهة رسمية، مردفا:" اردت التعبير عن حالة أن مصر تنهض".









وأشار مصمم التمثال إلى أنه تم استغلاله لتحقيق أغراض شخصية من بعض الكتائب الإلكترونية.



