مصمم تمثال مصر تنهض: الكتائب الإلكترونية حاولت استغلاله

قال الدكتور أحمد عبد الكريم مصمم تمثال مصر تنهض، الذى أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، إنه بذل جهدا كبيرا في نحت التمثال.
وتابع عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة "الأولي المصرية"، "أنه قام بنحت التمثال على سبيل التجربة لنفسه ودون تكليف من أي جهة رسمية، مردفا:" اردت التعبير عن حالة أن مصر تنهض".
وأشار مصمم التمثال إلى أنه تم استغلاله لتحقيق أغراض شخصية من بعض الكتائب الإلكترونية.
وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك" "فى البداية أحب أن أوضح، وبتفهم كامل غيرة الفنانين المصرين وبالأخص النحاتين على مصر وفن النحت العريق وكما أحب أن أنوه وأؤكد أن هذا العمل تم تنفيذه لشخصى على سبيل التجريب وعلى مسئوليتى الشخصية دون تكليف من أى جهة رسمية وزارة كانت أو كلية أو يخص الدولة بأى صلة وأنه تجربة فنية شخصية على هامش ورشة خاصة للنحت وليس بتكليف لوضعه فى مكان عام أو ميدان... فهو تجريب للنحت المباشر علي الرخام والذي من متطلباته الحذف من كتله تتطلب مجهود عضلى.. ولم ينتهي التشكيل الفني او الانتهاء من العمل الذي اسعي لتحقيقه بعد".