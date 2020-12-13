كارفخال يتصدر تويتر بعد هدفه الصاروخي في مرمي أتلتيكو مدريد

تصدر ظهير أيمن نادي ريال مدريد الاسباني دانيال كارفخال موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهاية ديربي العاصمة مدريد.





وكان دانيال كارفخال سجل هدف ريال مدريد الثاني من كورة صاروخية في مرمي يان اوبلاك حارس مرمي فريق اتليتيكو مدريد الاسباني , في المباراة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد ونادي اتلتيكو مدريد مساء الجمعة ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".









وأثار هدف كارفخال إعجاب المغردين وجاءت ردود افعالهم كالاتي :





هدف كارفخال اقل ما يقال عنه انه هدف عالمي





شكرًا كارفخال علي متعة الهدف





شنوا هذا يا كرفخال ... شنوا هذا يا داني





كارفخال صاروخ احلا ولكم باك يا ناس يغيب وما يتاثر بالعكس ياثر





كارفخال يرسل قذيفة تفجر مرمى يان أوبلاك





رجع كارفخال وضبط الدفاع وتوازن الفريق بكل خطوطه ياساتر يالسوء اللي كنا فيه بدون ظهير ايمن





وانتهت مباراة ديربي مدريد بين فريق أتليتكو وريال مدريد، بفوز الريال بهدفين للاشئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الإسباني.





في الدقيقة 5 سدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كرة قوية بجانب العارضة على يمين الحارس أوبلاك.





في الدقيقة 10 سدد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد كرة قوية لتصدم بالعارضة على يسار الحارس أوبلاك لترتد إلى ارضية الملعب مرة أخرى .





في الدقيقة 15 جاءت ركلة ركنية لصالح فريق ريال مدريد رفعها اللاعب توني كروس على رأس كاسميرو الذي يضعها على يسار الحارس أوبلاك وتسكن الشباك محرزًا الهدف الأول .





وفي الشوط الثاني في الدقيقة 60، اسنطاع كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بعد أن اصطدمت بالعارضة.





وجاء تشكيل الفريقين كالآتي:





ريال مدريد





حراسة المرمى: كورتوا





خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - ميندى





خط الوسط: كاسيميرو - كروس - مودريتش





خط الهجوم: فينيسيوس - رودريجو - بنزيما





أتلتيكو مدريد





حراسة المرمى: يان أوبلاك





خط الدفاع: تريبيير - فيليبى - سافيتش - هيرموسو





خط الوسط: هيريرا - كوكى - يورينتى





خط الهجوم: كاراسكو - جواو فيليكس - سواريز





وبعد هذا الفوز ، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذى لا يزال له مواجهتين مؤجلتين في الدوري الإسباني.