وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور

احتفلت المهندسة منار صلاح العاصى، ابنة شقيق الكاتب الصحفى والناقد الرياضى جمال العاصى رئيس قناة الأهلي الاسبق، وابنة عم الزميل محمد العاصى، بحفل زفافها على المهندس حسن ضاحي، بحضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام والرياضة والمجتمع، وعقد القران للعروسين، الدكتور فهمي عبد القوي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة والذي شهد على عقد القران، و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، و خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وطارق مصطفى مدرب المنتخب الوطني و طاهر ابو زيد وزير الشباب الأسبق، و الفنان سامح الصريطي، الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي، و الكاتب الصحفي وائل السمري.



