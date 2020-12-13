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ديني

وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
وزير الشباب ونجوم
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف
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محمد شحتة
احتفلت المهندسة منار صلاح العاصى، ابنة شقيق الكاتب الصحفى والناقد الرياضى جمال العاصى رئيس قناة الأهلي الاسبق، وابنة عم الزميل محمد العاصى، بحفل زفافها على المهندس حسن ضاحي، بحضور نخبة من رجال الصحافة والإعلام والرياضة والمجتمع، وعقد القران للعروسين، الدكتور فهمي عبد القوي، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة والذي شهد على عقد القران، و شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي، و خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وطارق مصطفى مدرب المنتخب الوطني و طاهر ابو زيد وزير الشباب الأسبق، و الفنان سامح الصريطي، الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي،  و الكاتب الصحفي وائل السمري.

كما حضر حفل الزفاف، الناقد الرياضي محمد عراقى، والناقد الرياضي عصام شلتوت وحازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز، والمهندس عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب، و سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، و رجل الأعمال حاتم عودة و عدد من كبار العائلات بشبرا الخيمة.
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
وزير الشباب ونجوم الرياضة والصحافة في حفل زفاف ابنة شقيق جمال العاصي.. صور
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