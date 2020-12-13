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رياضة

ريال مدريد يتصدر تويتر عقب الفوز بديربي العاصمة الإسبانية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 03:22 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر نادي ريال مدريد الإسباني موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب مباراة الدربي أول أمس الجمعة امام نادي اتلتيكو مدريد.

علق مشجعو نادي ريال مدريد الاسباني علي اداء الفريق الملكي امام اتلتيكو مدريد في كلاسيكو مدريد ضمن منافسات الليجا الاسبانية والتي انتهت بفوز الملكي في اللقاء بهدفين نظيفين.


وجاءت أبرز تعليقات مشجعي الريال:

هلا ريال هلا مدريد هلا ملكي

هلا مدريد دائما وللابد

ريال مدريد = السعادة

الملكي ريال مدريد دائما وابدا

شعور عظيم وقت ريال مدريد يفوز 

ريال مدريد أحلي فريق في العالم يصنع يومك في حال مهموم ولا متضايق

عذرا سميوني سيبقى ريال مدريد و زيدان هما كابوسك الدائم 

الأيام التي تلعب بها هي اجمل أيامي يا مدريد والله

هلا العاصمة هلا مدريد   ..  للكبار كبير يا كبير اوروبا

جميله هي ليالي  مدريد العظيمه


أحداث المباراة:

في الدقيقة 5 سدد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد كرة قوية بجانب العارضة على يمين الحارس أوبلاك.

في الدقيقة 10 سدد كريم بنزيما لاعب ريال مدريد كرة قوية لتصدم بالعارضة على يسار الحارس أوبلاك لترتد إلى ارضية الملعب مرة أخرى .

في الدقيقة 15 جاءت ركلة ركنية لصالح فريق ريال مدريد رفعها اللاعب توني كروس على رأس كاسميرو الذي يضعها على يسار الحارس أوبلاك وتسكن الشباك محرزًا الهدف الأول .

وفي الشوط الثاني في الدقيقة 60، اسنطاع كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني من تسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة قوية جدًا من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك بعد أن اصطدمت بالعارضة.
 

وبعد هذا الفوز، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة ولديه مباراة مؤجلة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتلتيكو مدريد، الذى لا يزال له مواجهتين مؤجلتين في الدوري الإسباني.
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