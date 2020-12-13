باللحم والدجاج .. طريقة عمل الكبسة بأسهل الخطوات

كبسة الدجاج



* ضعي البهارات والصلصة و القرنفل و الحبهان و القرفة وماء حسب الاحتياج ثم ضعي الأرز وقومي بتغطيه و اتركيه على النار حتى ينضج تماما.

* ضعي البهارات والصلصة و القرنفل و الحبهان و القرفة وماء حسب الاحتياج ثم ضعي الأرز وقومي بتغطيه و اتركيه على النار حتى ينضج تماما.

* في طاسة بها زيت طهي حمري اللحمة على نار متوسطة ثم ضيفي الجزر والبصل وقلبيهم حتى يتم تحميرهم جيدا.

* في طاسة بها زيت طهي حمري اللحمة على نار متوسطة ثم ضيفي الجزر والبصل وقلبيهم حتى يتم تحميرهم جيدا.

شوحى الدجاج فى الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول لونه إلى لون داكن.

شوحى الدجاج فى الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول لونه إلى لون داكن.

مكونات كبسة الدجاج للشيف نجلاء الشرشابى



2كوب أرز بسمتي

1.5كج دجاج

لتر مرق دجاج

300 جرام بصل

300 جرام طماطم

زيت زيتون

2 ورق غار

40 جرام معجون طماطم

رشة ملح

20 جرام بهارات كبسة

30 جرام ليمون لومي جاف

طريقة عمل كبسة دجاج

اسلقي الدجاج المقطع في ماء به بصل وورق غار و قرنفل و ليمون.

وفي إناء آخر قطعي البصل و ضعيه و ضعي به قطع الدجاج ثم الطماطم و معجون الطماطم و الملح،

ثم أضيفي مرق الدجاج و بعده الأرز البسمتي وورق الغار ثم خففي النار لمده 25 دقيقة و بعد ذلك قدميها في طبق التقديم.