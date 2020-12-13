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مرأة

باللحم والدجاج .. طريقة عمل الكبسة بأسهل الخطوات

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

تعد أطباق الكبسة من الأطباق المحببة للكثيرين،ويمكنك تجهيزها بخطوات سهلة وسريعة سواء كبسة اللحوم أو الدجاج، وإليك خطوات ومكونات كل طريقة لأمهر الشيفات




كبسة الدجاج

المكونات:

دجاجة مقطعة

2كوب أرز بسمتى
بهارات كبسة
فلفل أخضر مفروم
طماطم مفرومة
ملح وفلفل أسود
بصلة مفرومة
زيت زيتون

ثانيًا طريقة تحضير كبسة الدجاج

شوحى الدجاج فى الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ثم نرفعه من على النار حتى لا يتحول لونه إلى لون داكن.

 شوحى البصل ونضيف البهارات والملح والفلفل ثم نضع كمية من الماء ونعيد الدجاج ليكتمل النضج بشكل تام.

 بعد نضج الدجاج نرفعه ونضيف الأرز فى نفس الشوربة التى نضج بها الدجاج.



 الكبسة السعودي للشيف سالي فؤاد
مقادير الكبسة السعودي
لحمة بتلو مكعبات
 بصل مكعبات 
جزر مبشور 
قرنفل بودرة
قرفة بودرة
حبهان
بهارات 
كبسة
 صلصة 
طماطم
 أرز بسمتي
 ماء حسب الاحتياج
 لوز أنصاص
 زبيب
 بقدونس 

طريقة عمل الكبسة السعودي
* في طاسة بها زيت طهي حمري اللحمة على نار متوسطة ثم ضيفي الجزر والبصل وقلبيهم حتى يتم تحميرهم جيدا.

* ضعي البهارات والصلصة و القرنفل و الحبهان و القرفة وماء حسب الاحتياج ثم ضعي الأرز وقومي بتغطيه و اتركيه على النار حتى ينضج تماما.

* ثم زيني الكبسة باللوز والبقدونس والزبيب ويقدم ساخنا وبالهنا والشفا.
طماطم المفرومة والفلفل المفروم ونترك الأرز ينضج معهم.

ضعى الدجاج فى الفرن تحت الشواية ليأخذ اللون الذهبى ثم تغرف الكبسة فى سرفيس كبير الحجم و فوقها الدجاج وتقدم ساخنة.

مكونات كبسة الدجاج للشيف نجلاء الشرشابى
2كوب أرز بسمتي
1.5كج دجاج
لتر مرق دجاج
300 جرام بصل
300 جرام طماطم
زيت زيتون
2 ورق غار
40 جرام معجون طماطم
رشة ملح
20 جرام بهارات كبسة
30 جرام ليمون لومي جاف

طريقة عمل كبسة دجاج 
اسلقي الدجاج المقطع في ماء به بصل وورق غار و قرنفل و ليمون. 

وفي إناء آخر قطعي البصل و ضعيه و ضعي به قطع الدجاج ثم الطماطم و معجون الطماطم و الملح، ثم أضيفي مرق الدجاج و بعده الأرز البسمتي وورق الغار ثم خففي النار لمده 25 دقيقة و بعد ذلك قدميها في طبق التقديم.


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