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رياضة

مهمة الحفاظ على الصدارة.. توتنهام يواجه كريستال بالاس اليوم بالبريميرليج

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
توتنهام
توتنهام
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إسراء أشرف
يحل فريق توتنهام ضيفًا على نظيره كريستال بالاس، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والربع مساءً، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول والذي سيواجه فولهام في الجولة ذاتها، ونقطتين عن تشيلسي الذي خسر أمس أمام إيفرتون 1-0.

ويسعى توتنهام في المباراة للحفاظ على مكانته في الجدول، حيث تتواصل المنافسة القوية بينه وبين وليفربول على الصدارة من خلال مباريات الجولة 12 من البريميرليج.

ولم يخسر توتنهام منذ هزيمته في الجولة الافتتاحية للموسم، حيث خاض 11 مباراة وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

وتوج البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر نوفمبر، متفوقًا على فرانك لامبارد (تشيلسي)، وأولي جونار سولسكاير (مانشستر يونايتد)، وديفيد مويس (وست هام يونايتد).

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