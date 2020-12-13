مياه المنيا: تدريب العاملين بالشركة على التعامل مع تسريب غاز الكلور

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب بأنه بناء على تكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالعمل على رفع كفاءة العاملين بالشركة وتنفيذ تدريبات عملية لمواجهة المخاطر والأزمات فإن الإدارة العامة للتدريب بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالشركة نفذتا تدريبا عمليا على مواجهة خطر تسرب غاز الكلور بالمحطات وسبل التعامل مع هذا الخطر.





وأضاف الشهاوى أن هذا التدريب شمل فرعي مغاغه وديرمواس وأنه سيتم تنفيذه بكافة فروع الشركة.





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وأكد الشهاوى أن الشركة مستمرة فى تنفيذ كافة الخطط التدريبية والتى يتم تنفيذها طبقا لحاجة العمل وطبقا للخطط الموضوعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بالقابضة وذلك من أجل رفع كفاءة العاملين داخل الشركة وتوفير سبل الحماية الكاملة طبقا للإجراءات العالمية المتبعة





وفي سياق متصل قال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب إن إدارة التوعية العامة بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى والمالى وإدارة الإستثمار بدأت فى تركيب ٤٢٠٠ قطعه موفرة للمياه بالمساجد والكنائس الأهلية بالمحافظة





وأضاف الشهاوى أن مبادرة تركيب القطع الموفرة لإستهلاك المياه بالمساجد والكنائس الأهلية تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بضرورة الحفاظ علي مياه النيل، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والذى ينص على توريد قطع موفرة لشركات المياه ليتم تركيبها ب٣٥ الف مسجد و٧ ألاف كنيسة ومبنى خدمى على مستوى الجمهورية





وأوضح الشهاوى أنه تم وضع آلية وخطة زمنية للانتهاء من تركيب القطع الموفرة لتوفير ٥٠% من المياه المستهلكه بهذه الأماكن





كما نظمت الشركه تدريبا عن ضبط وتأكيد جودة تحاليل الصرف الصحي وقال رئيس مجلس ادارة الشركة أن هذا التدريب تم بمعرفة فريق التدريب بالمعمل المرجعي للصرف الصحي بالشركة القابضة وبحضور ١٨ متدربا من المعمل المركزي بالشركة و٩ متدربين بالمعامل الفرعية ولمدة ٥ أيام .



