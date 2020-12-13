لخوض 5 وديات.. بعثة منتخب الشاطئية تتوجه إلى السعودية غدا

تتوجه بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية إلى الأراضي السعودية غدا الاثنين للدخول فى معسكر تدريبي مغلق.





يأتي ذلك استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس القارات بدبي المقرر إقامتها في شهر فبراير المقبل ونهائيات كاس الأمم الأفريقية في السنغال في شهر مايو المقبل.

وتغادر بعثة منتخب الكرة الشاطئية الوطني إلى السعودية برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية.





ومن المقرر أن تقيم بعثة منتخب فراعنة الشاطئية فى مدينة ينبع لمدة ثلاثة أيام ثم تغادر لمدينة جدة لخوض خمسة لقاءات ودية مع المنتخب السعودي بناء علي الدعوة من المنتخب السعودي على ان تعود البعثة لأرض الوطن يوم 25 ديسمبر الجاري.

واجري المنتخب المصري مسحة طبية امس السبت للاطمئنان علي سلامة اللاعبين والكشف عن فيروس كورونا كوفيد 19.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني محمد فوزي و عبدالعزيز صباح و محمود ماهر واحمد سليمان ومحمد السيد لحراسة المرمي ومصطفي سمير ومصطفي احمد و مصطفي على واسلام احمد. و هيثم عاطف و كريم سيد و عبد الرحمن حسن و محمد عبدالنبي واحمد محمد اسماعيل واحمد معروف احمد الشحات و حسان محمد و احمد ناصر و الحسيني طه.