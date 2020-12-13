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رياضة

موعد مباراة برشلونة أمام ليفانتي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
يستضيف فريق برشلونة منافسه ليفانتي اليوم علي ملعب الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز الإسباني. 

وتنقل مباراة برشلونة ضد ليفانتي عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 3 بتعليق أحمد الطيب. 

ومن المتوقع أن يبدأ كومان المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: ديست - أروخوا - لينجليت - جوردي ألبا

الوسط: فرينكي دي يونج - بوسكيتس - كوتينيو

الهجوم: ميسي - جريزمان - بيدري

ويسعى فريق برشلونة بقيادة كومان المدير الفني لمصالحة الجماهير بعد الخسائر المتتالية في بطولة الدوري الإسباني حيث تعرض لخسارة قاسية أمام فريق قاديش بنتيجة هدفين مقابل هدف كما تعرض لخسارة كبيرة أمام فريق يوفنتوس في دورى الأبطال بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. 

وحصد فريق برشلونة 14 نقطة فقط في الدورى الإسباني محتلا المركز التاسع ويعتبر موسم كارثي لكتالونيا حيث تعرض للخسارة في 4 مواجهات وتعادل مباراتين وفاز في أربعة لقاءات فقط ويبعد عن الصدارة ب 12 نقطة. 

علي جانب آخر يدخل ليفانتي المباراة أملا في تحقيق نتيجة إيجابية علي أمل مواصلة النتائج الإيجابية التى بدأها المباراة الماضية بالفوز علي خيتافي بعد سلسلة من التعادلات  خلال 5 مواجهات.

ويحتل ليفانتي المركز ال18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 تعادلات وفوزين و4 خسائر.

كما يلعب اليوم كلا من ريال سوسييداد امام ايبار في تمام الساعة الثالثة عصرا ، ويلعب ريال بيتيس امام فياريال في تمام الساعة الخامسة والربع ، والتشي امام غرناطفي في تمام الساعة السابعة والنصف 
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