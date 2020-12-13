مدير المدن الجامعية بأزهر الصعيد: بدء صرف التغذية للبنين والبنات الثلاثاء

قال حسام مهران مدير عام المدن الجامعية للوجه القبلي بأسيوط، إنه سيتم بدء تقديم الوجبات الغذائية للطلاب والطالبات المدن الجامعية بأسيوط بعد غد الثلاثاء، بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي بأسيوط والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط.





وأكد أنه سوف يتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمدن الجامعية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.





معرضَ الكتاب بفرع البنات بتخفيضات كبيرة

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، والأستاذ محمد الفقي، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، معرضَ الكتاب الذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويقام بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى13/ 12/ 2020م.





وأكد صديق أن الجامعة قامت بالتواصل مع دور النشر؛ لتقديم خصومات على جميع الكتب العلمية؛ لخدمة للطلاب، والمترددين على المعرض من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، إضافة إلى الخصومات الكبيرة التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ دعمًا وتشجيعًا للمترددين على المعرض من أبناء الجامعة.