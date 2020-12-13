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أخبار العالم

روسيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:04 م
روسيا تسجل قفزة كبيرة
روسيا تسجل قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا اليومية
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قسم الخارجي
سجلت روسيا، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية الروسية، تسجيل 28080 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى  مليونين و653928 حالة.

وأضافت الصحة الروسية أنه تم رصد 488حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة ب "كوفيد-19" إلى  46941  شخصا.

أعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، أن 20277 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و106235 شخصا.

وتتوزع الإصابات الجديدة على مختلف الأقاليم الروسية (85 إقليما)، وسجلت العاصمة موسكو، أكثر المدن الروسية تضررا جراء تفشي الوباء، 6425 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ 3768 إصابة.

وتجاوز عدد الاختبارات التي تم إجراؤها في روسيا منذ بداية الوباء للكشف عن المصابين بفيروس كورونا 82.6 مليون اختبار حتى الآن.

وقد بدأت السلطات الصحية حملة تطعيم مجانية واسعة في مختلف مناطق البلاد.

ومن المقرر أن تشمل جميع المناطق، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.
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