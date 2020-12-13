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رياضة

بعد 25 يوما من إصابته بكورونا.. تحسن الحالة الصحية لـ أحمد حسن كوكا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 12:09 م
أحمد حسن كوكا
أحمد حسن كوكا
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محمد السعيد
كشف تقرير يوناني عن آخر تطورات الحالة الصحية للمهاجم المصري أحمد حسن كوكا لاعب  فريق أولمبياكوس.

كان أحمد حسن كوكا أصيب بفيروس كورونا في 18 نوفمبر الماضي، خلال تواجده مع منتخب مصر لخوض مواجهتي توجو، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وذكر موقع   " pagenews" اليوناني أن، الأيام الأخيرة شهدت تحسن الحالة الصحية لـ أحمد حسن كوكا الذي يعاني من فيروس كورونا، مما يعطيه الأمل للمشاركة مع أولمبياكوس مطلع العام الجديد".

وأضاف الموقع، أن أولمبياكوس قد يصرف النظر عن التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال تعافي كوكا سريعا".

كانت تقارير صحفية أشارت مؤخرا، إلى أن نادي أولمبياكوس اليوناني يسعى إلى التعاقد مع مهاجم جديد خلفًا للنجم المصري أحمد حسن كوكا الذي يواجه شبح الغياب عن الفريق بعد تعرضه لفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "سبورت داي" أن البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني لفريق أولمبياكوس يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد تعويضًا لغياب أحمد حسن كوكا عن الفريق.

وشارك أحمد حسن كوكا  مع أولمبياكوس في 6 مباريات في الدوري اليوناني هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.
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