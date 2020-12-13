خسائر كيما تتجاوز 400 مليون جنيه في 3 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما التابعة للشركة القابضة الكيماوية احدى شركات قطاع الأعمال العام، عن تحولها للخسارة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021.





وقالت الشركة ، اليوم الأحد، إنها حققت خسائر بلغت 414.84 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019-2020.





وتابعت: "ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول إلى 637.294 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 65.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق".





يشار إلى أن المؤشرات المالية المعدلة لـ"كيما"، خلال العام المالي 2019-2020، أظهرت تحولها للخسائر على أساس سنوي، حيث حققت خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.





وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 315.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.









وأرجعت الشركة خسائرها خلال العام المالى الماضى الى أن قائمة الدخل في 30 يونيو 2020 تضمنت انخفاضًا في قيمة المبيعات قدره 26 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الاستثمار بقيمة 23 مليون جنيه.





وأشارت الشركة إلى انخفاض فروق العملة بقيمة 121 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الفوائد المدينة بقيمة 111 مليون جنيه، وزيادة الضريبة المؤجلة بقيمة 919 مليون جنيه، فضلًا عن انخفاض الفوائد الدائنة بقيمة 46 مليون جنيه فضلا عن زيادة تكلفة إيرادات النشاط بقيمة 172 مليون جنيه.