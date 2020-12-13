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فن

حنان مطاوع تحصل على جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب.. شاهد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة حنان مطاوع صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، من تكريمها بمهرجان "نجم العرب"، بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة دراما عن دورها في حكاية "أمل حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا".

وعلقت حنان مطاوع على الصورة قائلة "جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب عن أمل حياتى "إلا أنا" مش هقدر أوصف امتنانى وسعادتى للجائزة.. أحب أشكر كل المقيمين على العمل.. وشكرا لإدارة مهرجان نجم العرب".

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وعرض مؤخرا آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وكان آخر أعمال حنان مطاوع فيلم "قابل للكسر" حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

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