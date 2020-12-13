الكويت تصرح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

كشفت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد، عن إصدارھا ترخیص استخدام الطوارئ للقاح (فایزر - بیونتك) المضاد لفیروس كورونا المستجد بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم.









وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بالوزارة الدكتور عبدالله البدر قوله إن ھذا الترخیص جاء بعد مراجعة مستفیضة من قبل اللجنة الفنیة لجمیع البیانات والتقاریر العلمية.









وأكد الدكتور عبدالله البدر ان اللجنة أجرت تقییما شاملا لمعلومات السلامة والفعالیة والجودة لھذا اللقاح.









وأشار البدر الي أن اللجنة قامت أیضا بمراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفعالیة اللقاح وسلامته مع التحقق من تقاریر الجودة وتقییم دراسات الثباتیة للمنتج والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید في المصانع المنتجة للقاح حسب المعاییر العالمیة لضمان الجودة في جمیع مراحل التصنیع.







