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أخبار العالم

الكويت تصرح باستخدام لقاح فايزر ضد كورونا

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:25 م
الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
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محمود نوفل
كشفت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأحد، عن إصدارھا ترخیص استخدام الطوارئ للقاح (فایزر - بیونتك) المضاد لفیروس كورونا المستجد بناء على قرار اللجنة الفنیة المشتركة بین إدارة تسجیل ومراقبة الأدویة الطبیة والنباتیة وإدارة الصحة العامة لتقییم وتسجیل اللقاحات والطعوم.


وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نقلا عن الوكیل المساعد لشؤون الرقابة الدوائیة والغذائیة بالوزارة الدكتور عبدالله البدر  قوله إن ھذا الترخیص جاء بعد مراجعة مستفیضة من قبل اللجنة الفنیة لجمیع البیانات والتقاریر العلمية. 


وأكد الدكتور عبدالله البدر ان اللجنة أجرت تقییما شاملا لمعلومات السلامة والفعالیة والجودة لھذا اللقاح.


وأشار البدر الي أن اللجنة قامت أیضا بمراجعة نتائج الدراسات السریریة المعنیة بفعالیة اللقاح وسلامته مع التحقق من تقاریر الجودة وتقییم دراسات الثباتیة للمنتج والتأكد من تطبیق أسس التصنیع الجید في المصانع المنتجة للقاح حسب المعاییر العالمیة لضمان الجودة في جمیع مراحل التصنیع.


وبيّن أن عملیة المراجعة شملت أیضا جمیع الجوانب الفنیة والعلمیة مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالمراقبة الدقیقة لسلامة ومأمونیة اللقاح بعد استخدامه فضلا عن متابعة المعلومات والبیانات حول سلامة وفعالیة وجودة اللقاح محلیا وعالمیا واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنین والمقیمین. 
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