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أخبار العالم

اقتربوا من الحدود.. الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه 4 لبنانيين

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 04:23 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 10 رصاصات من أحد مواقعه العسكرية ببن  "العباد" و "المنارة" مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا عند الحدود الجنوبية مع فلسطين.

ووفقًا لموقع "الجديد" اللبناني، جاء ذلك أثناء تواجد 4 مواطنين  في الجانب اللبناني يعملون على جمع الخردة قرب موقع للبونيفيل، مشيرًا إلى عدم إصابة أي منهم جراء إطلاق الرصاص.

وحضرت دورية من الجيش واقتادت هؤلاء للتحقيق معهم، في حين استنفر جيش العدو وحرك دبابة ميركافا من موقع العباد للمراقبة.

فيما قال بيان للجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار باتجاه أربعة أشخاص في الأراضي اللبنانية اليوم، الأحد، زاعما أنهم اقتربوا من الحدود.

وأضاف أن مواقع مراقبة للجيش الإسرائيلي رصدت هؤلاء الأشخاص، ما أدى إلى تنفيذ "إجراء اعتقال مشتبه"، الذي شمل إطلاق نار في الهواء.

ولفت إلى أنه فور إطلاق النار، ابتعدوا عن المنطقة الحدودية، محذرا من أي محاولة لخرق الحدود.
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