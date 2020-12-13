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حوادث

تجديد حبس زياد العليمي وآخرين في قضية خلية الأمل

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:38 م
زياد العليمي
زياد العليمي
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأثنين، تجديد حبس زياد العليمي، وآخرين من "خلية الأمل"، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
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