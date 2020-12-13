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منوعات

قبل موعده.. صديقة كريستيانو رونالدو تحتفل بالكريسماس بإطلالة مثيرة.. شاهد

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 07:39 م
جورجينا رودريجيز،
جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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محمد بدران

شاركت الأسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد هجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها صورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جورجينا رودريجيز داخل منزلها بإطلالة مثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية البكيني الاحمر، وبجوارها شجرة الكريسماس.

و من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة. 

وعلقت صديقة كريستيانو رونالدو قائلة "حب نفسك هو بداية قصة حب أبدية ❤️prettylittlething"

وحصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جائزة جديدة في الدوري الإيطالي.

ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "تويتر"، فإن رونالدو تم اختياره كأفضل لاعب في الكالتشيو، خلال نوفمبر الماضي.

وكان رونالدو قد نجح في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين في مرمى كالياري، وهدف أمام لاتسيو. 

واحتل "الدون" المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، متاخرًا بفارق هدفين عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان (10 أهداف).


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