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حوادث

ضبط مصنع كرتون ينتج عبوات مدونا عليها علامات تجارية وهمية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
مصنع كرتون
مصنع كرتون
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 5 طن "ورق كرتون" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج - 1٫700 عبوة "كرتونية فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" – 4 ماكينة تصنيع أدوات إنتاج) ، تمهيدًا لطرحها  للبيع للمصانع غير المرخصة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الكرتون "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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