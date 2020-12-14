100 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات سارق التيار الكهربائى

تضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لمن يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، ويستعرض صدى البلد أبرز هذه التعديلات فيما يلى:





ويهدف قانون سرقة التيار الكهربي الجديد إلي منع الطرق غير الشرعية في الحصول علي مرفق كهربائي دون إتباع الإجراءات والشروط اللازمة للحصول علي خدمة قانونيا، فضلا عن ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.

وواجه القانون المخالفين بعقوبات صارمة لها الأثر الفعال في التصدي لهذه المشكلة مما يحفظ المال العام للدولة من السرقة وأيضا حماية المواطنين من المساءلة القانونية.





- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.





- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.





- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.





* بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالأتي:





- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".





- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".