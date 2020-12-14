ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

100 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات سارق التيار الكهربائى

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
سرقة التيار الكهربائي
سرقة التيار الكهربائي
Advertisements
حسن رضوان
تضمنت التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار عقوبات رادعة لمن يقوم بالاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، ويستعرض صدى البلد أبرز هذه التعديلات فيما يلى:

ويهدف قانون سرقة التيار الكهربي الجديد إلي منع الطرق غير الشرعية في الحصول علي مرفق كهربائي دون إتباع الإجراءات والشروط اللازمة للحصول علي خدمة قانونيا، فضلا عن ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.

وواجه القانون المخالفين بعقوبات صارمة لها الأثر الفعال في التصدي لهذه المشكلة مما يحفظ المال العام للدولة من السرقة وأيضا حماية المواطنين من المساءلة القانونية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

* بالنسبة لطريقة حساب الاستهلاك لسارقى التيار تكون كالأتي:

- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهر".

- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عند اتهامك بسرقة الكهرباء.. اعرف كيف تتأكد من صحة المحضر المحرر ضدك

تؤثر على مستوى الخدمة.. تعرف على خسائر الدولة الناتجة عن سرقات التيار الكهربي

تصل لـ100 ألف جنيه غرامة.. عقوبات رادعة لسارقي التيار الكهربائي

حبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

200 ألف جنيه غرامة.. القانون يصعق مافيا سرقة التيار الكهربائى

انتبه.. الحبس والغرامة عقوبات سرقة التيار الكهربائي

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن للميت بعد صلاة الفجر.. بـ7 كلمات تهبه الثواب

100 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات سارق التيار الكهربائى

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2020 والقنوات الناقلة

مليونير في يوم وليلة.. لوحة على جدار منزل تغير حياة صاحبه للأبد| صور

حفيد الفراعنة.. بائع سبح متجول يثير الجدل بإتقانه لـ 10 لغات عالمية.. فيديو

بصورة بـ الجبس.. ناهد السباعي تثير قلق متابعيها عبر انستجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول موتوسيكل كهربائي مرخص في مصر.. مالكه يكشف تكاليف التراخيص.. صور

مواصفات بي ام دبليو BMW m4 2021 كوبية كابورليه.. صور

بعد علاقة استمرت 5 أعوام.. رد فعل عروس اكتشفت خيانة خطيبها قبل الزفاف