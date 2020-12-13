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أخبار العالم

تعليق الكويت على القرار الأمريكي بشأن سيادة المغرب على الصحراء الغربية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 10:36 م
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل الأراضي المغربية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن هذه الخطوة تأتي لتسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية وفق ما نقلته صحيفة الأنباء.

وأشارت إلى أن ترحيبها بهذه الخطوة إنما يأتي انسجاما مع موقف الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمدت خريطة للمغرب تضم الصحراء الغربية، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المملكة على تلك المساحة المتنازع عليها.

ونقلت وسائل إعلامية عن السفير الأمريكي بالمغرب ديفيد فيشر قوله إن واشنطن اعتمدت رسميا خريطة للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي اعترافه بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة "البوليساريو - الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب - المطالبة بالاعتراف بسيادتها على المنطقة الصحراوية.
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