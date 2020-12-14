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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-12-2020

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الاثنين، الموافق 14-12-2020، حيث يتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 801 و803، وسجل عيار 18 نحو 688 جنيهًا للجرام.

اسعار الذهب في مصر 
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر انتشارا  نحو 803 جنيهات.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة  عند 918 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيها وكيلو الذهب لـ 917.714 ألف جنيه وأوقية الذهب 28.541 ألف جنيه.

وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب بالمصنعية
وتتباين أسعار الذهب فى مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 كورونا و سعر الذهب 
وأكد  وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأضاف واصف، فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب.

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص

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