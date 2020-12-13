ارتفاع عدد سكان مصر 282 ألف نسمة خلال شهرين.. و101 مليون و321 ألف نسمة إجمالي الجمهورية والقاهرة في المركز الأول

وصول عدد سكان مصر إلى 101 مليون و321 ألف نسمة

صدى البلد ينشر التوزيع الجعرافي لعدد السكان على مستوى الجمهورية

القاهرة أكبر محافظة من حيث عدد السكان بإجمالي 9.941.814 نسمة

5.468.205 نسمة عدد السكان بمحافظة سوهاج





وصل تعداد سكان مصر، بحسب آخر تحديث للحكومة المصرية عبر الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 13-12-2020 إلى 101.321.641 مقارنة بـ نحو 101,039,437 نسمة 11 أكتوبر 2020، بزيادة قدرها 282 الفا و204 نسمة خلال اقل من شهرين.





وفي هذا السياق يستعرض موقع "صدى البلد" التوزيع الجغرافي للسكان على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد سكان محافظة القاهرة 9.941.814 نسمة ، والجيرة 9.089.204 نسمة، والفيوم 3.848.708 نسمة، ووصل عدد السكان في محافظة بني سويف 3.377.325 نسمة، وفي محافظة المنيا وصل عدد السكان إلى 5.909.879 نسمة.





ووصل عدد السكان في محافظة أسيوط إلى 4.722.310 نسمة، وفي محافظة سوهاج وصل إلى 5.468.205 نسمة، وفي قناة 3.478.464 نسمة، وفي الأقصر 1.349.328 نسمة، وفي أسوان 1.608.888 نسمة.





وبلغ عدد السكان في محافظة القليوبية 5.893.947 نسمةـ وفي المنوفية وصل عدد السكان إلى 4.531.197 نسمة، وفي الشرقية 7.555.767 نسمة، وفي الدقهلية بلغ عدد السكان 6.797.120 نسمة ، ووصل عدد السكان في محافظة الغربية إلى 5.237.753 نسمة .





ووصل عدد السكان في محافظة كفر الشيخ إلى 3.552.663 نسمة، وفي الإسكندرية وصل عدد السكان إلى 5.379.488 نسمة، وفي دمياط 1.565.252 نسمة، وفي بورسعيد وصل عدد السكان إلى 774.141 نسمة، وفي السويس 762.818 نسمة وفي الإسماعيلية 1.383.647 نسمة.





وبلغ عدد السكان في محافظة شمال سيناء إلى 450.528 نسمة وفي جنوب سيناء 110.834 نسمة، وفي البحر الأحمر 388.609 نسمة، وفي الوادي الجديد 260.217 نسمة، وفي مطروح 493.217 نسمة .

وقال على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الدولة تسير بخطى ثابتة تجاه تحقيق تنمية شاملة و مستدامة ولكن تظل ظاهرة الزيادة السكانية تحديا مستمرا.