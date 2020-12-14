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توك شو

بعد هدفه في بيراميدز.. أسباب نشر عمار حمدي صورا مسيئة لـ رمضان صبحي وعبد الله السعيد

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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عادل نصار
قال لطفي السقعان، الناقد الرياضي، إن اللعب على مشاعر الجماهير هو الحاكم في الأمر الكروي، لكسب ود وعطف الجماهير الأهلاوية في كل مكان.

وأضاف لطفي السقعان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه من الصعب أن يوقع رئيس نادٍ عقوبة على لاعب، وأن ما قام به اللاعب عمار حمدي يعتبر أداء تحت بند العاطفة أو أنه أراد أن يصبح تريند، أو أنه لا يريد أن يقطع الوصال بينه وبين جماهير الأهلي.

وأشار الناطق الرياضي إلى أن صالح جمعة لديه اشتباه بفيروس كورونا، ولكنها ليست إصابة قاطعة، وتم عمل تحليل pcr وأظهر نتيجة سلبية، لذلك هو متواجد بجانب زملائه في الإستاد.

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