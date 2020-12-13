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أحمد سليمان: مباراة مصر وإيطاليا الأفضل في تاريخ الحضري ..فيديو

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 11:55 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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حمزة شعيب
قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن مباراة مصر وإيطاليا كانت الأفضل في تاريخ عصام الحضري.

وأضاف "سليمان"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بداية تألق عصام الحضري كانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2006، حيث إنه قبل ذلك كان احتياطيًا وتدخل في شباكه 5 أهداف.

وكشف عن سبب عدم مشاركة عصام الحضري لمدة عام مع المنتخب، لافتا إلى وجود مشكلة له مع الحضري الذي ذهب للنادي الأهلي ولم يعرفه أحد بخطئه.

وأوضح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، أن أفضل حراس المرمى في مصر حاليا هما محمد الشناوي وأبو جبل.

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