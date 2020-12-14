أول تعليق من "سباح المانش" بعد تعيينه في وزارة الشباب

قال محمد الحسيني، سباح المانش وأحد أبطال ذوي الهمم: "أنا فرحان بتعييني في منصب بوزارة الشباب والرياضة، الخاص بإقامة الخفلات والبطولات الخاصة بذوي الهمم".



وأكمل "الحسيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: الفترة القامة ستشهد وجود وتجميع لأصحاب القدرات الخاصة من أجل إنشاء أنشطة لهم، معقبا: "هخدم أصحاب الهمم عشان أنا حاسس بيهم".



وتابع: "فرحان باهتمام الدولة بذوي الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء قوانين الإعاقة والدمج".





