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توك شو

أول تعليق من "سباح المانش" بعد تعيينه في وزارة الشباب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
محمد الحسيني، سباح
محمد الحسيني، سباح المانش
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إسراء صبري
قال محمد الحسيني، سباح المانش وأحد أبطال ذوي الهمم: "أنا فرحان بتعييني في منصب بوزارة الشباب والرياضة، الخاص بإقامة الخفلات والبطولات الخاصة بذوي الهمم".

وأكمل "الحسيني" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: الفترة القامة ستشهد وجود وتجميع لأصحاب القدرات الخاصة من أجل إنشاء أنشطة لهم، معقبا: "هخدم أصحاب الهمم عشان أنا حاسس بيهم".

وتابع: "فرحان باهتمام الدولة بذوي الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء قوانين الإعاقة والدمج".


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