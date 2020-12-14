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فن

سهر الصايغ تقدم رسالة لمتابعيها على انستجرام: «فانية فكن إنسان»

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

نشرت الفنانة الشابة سهر الصايغ رسالة لمتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وجاء في الصورة حكمة مفادها "فانية، فكن انسان"، وقد وجهت رسالتها لكل متابعيها على السوشيال ميديا، وتفاعلوا معها، وعبروا عن حبهم الشديد لها، وعن أصلها الطيب.


وحصلت سهر الصايغ مؤخرا على جائزة الجمهور من مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ11، وسط حضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.  

  

وتشارك الفنانة "سهر الصايغ" في عمل مسرحي وهو " المتفائل"، وتعرض أيام السبت والخميس والجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساءً. 


والمسرحية مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام وهي بطولة الفنان سامح حسين ويشارك فيها أيضا سامي مغاوري، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق علي.  

  

ومن رمضان 2020 شاركت في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.


وشاركت ايضا في مسلسل "النهاية" بطولة النجم يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي. 

  

وتعد سهر الصايغ ممثلة مصرية، ولدت في عام 1990، بدأت التمثيل وهي طفلة صغيرة من خلال مجموعة من المسلسلات، كان أبرزها مسلسل (أم كلثوم) مع صابرين سنة 1999 حيث لعبت فيه دور أم كلثوم في الصغر، وهو الدور الذي فتح لها باب الفن على مصراعيه، كل هذا إلى جانب دراستها في كلية طب الأسنان، وفي عام 2008 شاركت في مسلسل (في إيد أمينة) مع الفنانة يسرا، كما شاركت معها أيضًا في مسلسل (خاص جدًا) سنة 2009 بعد أن رشحها المنتج جمال العدل، وفي عام 2010 شاركت مع نخبة كبيرة من الممثلين في أحد أبرز مسلسلاتها (الحارة).

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