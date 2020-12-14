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أخبار العالم

وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى كندا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:45 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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شريف سيد
وصلت أول شحنة من لقاح شركة فايزر، المعني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى مطار مدينة مونتريال الكندية. 

وأعلنت السلطات الكندية أنها في انتظار تسلم أول دفعة من اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركتا"فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

ومن المقرر أن يرسل اللقاح إلى 14 مركز توزيع في مختلف أنحاء البلاد، وسيساعد العسكريون هذه الجهود.

وصرح الجنرال داني فورتين، وهو المسؤول المعني بالمسائل اللوجيستية في توزيع اللقاح، بأن أوائل الجرعات ستصل مراكز التوسيع الاثنين القادم.

وأصبحت كندا ثالث دولة في العالم بعد بريطانيا والبحرين توافق رسميا على استخدام لقاح "فايزر".

وسجلت في كندا حتى اليوم أكثر من 435 ألف إصابة بكورونا منها قرابة 13 ألف حالة وفاة.
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